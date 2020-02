Serie A, il Napoli espugna la Sardegna Arena: Mertens decisivo

Il Napoli di Rino Gattuso vince ancora. Dopo l'1-0 contro l'Inter in Coppa Italia, gli azzurri trovano un'altra vittoria di misura. Ancora 1-0, ancora in trasferta, questa volta alla Sardegna Arena, contro un Cagliari che non riesce più a vincere: mai vittorioso nel 2020. La gara la sblocca Dries Mertens con uno splendido destro a giro al 66'. Una boccata d'aria per il Napoli che recupera diverse posizioni in classifica e che ora è a soli 2 punti dal sesto posto (zona Europa).

Lazio - Inter, le formazioni

TORNA ALLA HOMEPAGE