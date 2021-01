Serie A - Il Verona stende il Crotone, Bakayoko regala tre punti al Napoli contro l'Udinese

Non solo la Lazio è scesa in campo in questa domenica pomeriggio. Oltre ai biancocelesti che si sono imposti per 2-0 sul Parma si sono svolte altre due sfide: quella tra Verona e Crotone e quella tra Udinese e Napoli. Vittoria per la squadra di Juric che sale a 27 punti in classifica con le reti di Kalinic e Dimarco, calabresi ancora fanalino di coda in classifica a 9. Vittoria last minute anche per la squadra di Gattuso che prima passa in vantaggio contro i friulani con il calcio di rigore tarsformato da Insigne ma poi subisce il pareggio con la rete firmata da Lasagna. Alla fine allo scadere è Bakayoko a regalare tre punti importantissimi che portano gli azzurri a 31 punti e con una gara in meno ancora da giocare.

Lazio, ecco il regalo di compleanno: Luis Alberto e Caicedo affondano il Parma

Parma - Lazio, apre Luis Alberto, raddoppia Caicedo: l'esultanza delle 'wags' - FT

TORNA ALLA HOME