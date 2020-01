Serie A, l'ex Nainggolan inchioda l'Inter: pareggio Cagliari a San Siro

Inter - Cagliari apre questa domenica di Serie A. I nerazzurri in cerca di vittoria dopo i due pareggi consecutivi, Cagliari voglioso di riscatto a causa delle 4 sconfitte e i 2 pareggi rimediati negli ultimi 6 turni. Da subito il club sardo mostra personalità e voglia di giocare a viso aperto la gara, ma i padroni di casa trovano il gol con Barella dopo 14 minuti: annullato per fuorigioco. Gli uomini di Conte riescono in ogni caso a passare in vantaggio: cross di Young, colpo di testa di Lautaro Martinez. Prova a reagire il Cagliari con un tiro insidioso di Faragò, Handanovic si supera. Nella seconda frazione ancora battaglia serrata tra le due compagini, ma gli sforzi degli ospiti vengono ripagati al minuto 78: l'ex Nainggolan calcia da fuori, sfera deviata leggermente da Bastoni e Handanovic battuto. Il finale si fa caldo, e proprio nei minuti di recupero Lautaro Martinez si vede sventolare in faccia il cartellino rosso: l'attaccante dell'Inter cade a terra, proteste reiterate per il fallo non fischiato dall'arbitro. Al triplice fischio, il risultato è fermo sul pareggio. Inter a 48 punti, la Lazio potrebbe agguantare la squadra di Conte vincendo il derby oggi alle 18:00 (con una partita da recuperare).

LAZIO, IL DERBY E' VITA

LAZIO, LE PAROLE DI MARCOLIN

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE