Serie A, la Juventus cade a Napoli: la Lazio recupera un punto sui bianconeri

Ultima partita di questa giornata di Serie A, che vede Napoli e Juventus affrontarsi allo Stadio San Paolo. Il primo tempo termina a reti bianche, con poche emozioni e tanta tattica. Equilibrio sostanziale: partenopei più propositivi, bianconeri manovrieri ma evanescenti. L'avvio di ripresa si apre con un gol annullato alla Juventus, per un fuorigioco di Dybala. Il Napoli cambia ritmo, spinto anche dal pubblico. Al minuto 63' arriva la rete del vantaggio azzurro: Insigne calcia e trova la corta deviazione di Szczesny, sul pallone si avventa Zielinski che ribatte in rete. Gli uomini di Sarri provano a reagire, ma a 5 minuti dallo scadere è ancora il Napoli a colpire: Insigne calcia al volo e insacca in rete. Non è chiusa però la gara, perchè Ronaldo la riapre al 90' firmando il 2 a 1. Nei 4 minuti di recupero, però, il Napoli chiude ogni spiraglio. Al triplice fischio è 2 a 1 per i padroni di casa. La Juventus inchioda, ferma a 51 punti. la Lazio, dopo il pareggio nel derby, recupera un punto sui bianconeri e si porta a -5. Ma c'è la partita con il Verona da recuperare.

