Serie A, la Spal si illude poi torna sulla terra: vince la Roma in rimonta

Non senza qualche brivido, ma la Roma batte la Spal e consolida il proprio quarto posto in classifica. L'attacco giallorosso crea - ma spreca -, la difesa traballa. Gli emiliani vanno un paio di volte vicini al vantaggio (Pau Lopez è miracoloso su Petagna all'11') e poi lo trovano su rigore, sempre con Petagna, a una manciata di secondi dalla fine del primo tempo. Ma nella ripresa non c'è storia. Spal troppo bassa, Roma aggressiva. E fortunata. Il pari romanista arriva con un tiro di Pellegrini deviato in modo decisivo da Tomovic, che spiazza Berisha e si auto-segna l'1-1. La rimonta è completata al 67', quando Vicari stende ingenuamente Dzeko in area e concede a Perotti il rigore del vantaggio. Mkhitaryan chiude i conti all'82' per il 3-1 finale, un tap-in facile facile come il secondo tempo di Roma - Spal. La squadra di Fonseca sale a 33 punti, a +4 dall'Atalanta, + 3 dal Cagliari e a una sola lunghezza dalla Lazio in terza posizione. I biancocelesti saranno chiamati a rispondere nel monday night, un derby a distanza per la Champions League.

