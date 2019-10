Serie A, Lecce - Juventus: un pari di rigore. Finisce 1-1 al Via del Mare

Pari e tanta amarezza per la Juventus, fermata dall'ottimo Lecce di Fabio Liverani. Finisce 1-1 al Via del Mare grazie a due calci di rigore assegnati nel giro di 6 minuti: al 50' realizza Dybala, al 56' Mancosu. Gioca bene la squadra di Sarri, che colpisce un palo e sfiora più volte il gol nell'arrembaggio finale alle mura giallorosse. Niente da fare, però. I pugliesi giocano a viso aperto e si difendono con le unghie e con i denti, strappando un punto placcato d'oro. È bigiotteria invece il bottino della Juve, ora a rischio sorpasso a vantaggio dell'Inter che si trova in questo momento a -2 dai bianconeri. Alle 18 la squadra di Conte affronterà il Parma a San Siro: in caso di vittoria i tre punti si tradurrebbero nel primato solitario in Serie A.

