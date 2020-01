Serie A, notte fonda a Ferrara: vola il Verona di Juric e dei suoi gioielli

Vola l'Hellas. Vola il Verona di Juric, Kumbulla, Rrhamani e Amrabat (oggi assente). Non è un caso che questa squadra sia diventata una delle più preziose del campionato. Di oggetti del desiderio ce ne sono molti, traducibili in punti: 22, quelli dei veneti alla diciottesima giornata (con una partita in meno da recuperare proprio contro la Lazio, tra l'altro ndr). Un rendimento che porta i gialloblu momentaneamente al 9° posto, sopra persino al Milan. Quest'oggi non può nulla la Spal. Che va in svantaggio di un gol dopo 14' minuti - Pazzini -, di un uomo al 38'. L'espulsione di Tomovic, rosso diretto per un intervento a gamba alta su Faraoni, ammazza definitivamente le speranze di Semplici e i suoi. Caparbi comunque a restare in partita fino all'85', quando Stepinski chiude i conti per lo 0-2 finale. Vince il Verona, Juric si goda i suoi gioielli.

