Serie A, Spal - Genoa senza vincitori: è pareggio a Ferrara

La tredicesima giornata di Serie A si chiude con Spal - Genoa. Una sfida importante in ottica zona retrocessione, con le due squadre impantanate rispettivamente al diciannovesimo e al diciottesimo posto. Le due compagini si danno battaglia, i portieri sono grandi protagonisti del primo tempo. Spal più pericolosa, il Genoa prova a giocare sempre il pallone e a gestire la foga dell'avversario. Dopo una frazione terminata senza reti, la ripresa regala emozioni diametralmente opposte. Al minuto 55' trovano il vantaggio gli uomini di Semplici, con un rigore realizzato da Petagna. Passa solamente un minuto e risponde il grifone: cross dentro di Ghiglione, colpo di testa di Sturaro che non lascia scampo. Riparte la rincorsa al vantaggio, gli allenatori provano a cambiare l'inerzia della partita con alcuni cambi. Tentano il tutto per tutto sia la Spal che il Genoa, ma non cambia il risultato: termina 1 a 1 a Ferrara.

