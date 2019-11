Serie A, tonfo Roma con il Parma: a segno l'ex Lazio Sprocati

Parma - Roma va in scena nel posticipo delle 18:00, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. Partita interessante in ottica quarto posto, con la Lazio vittoriosa all’Olimpico contro il Lecce. Tre punti che valgono il terzo posto per i biancocelesti. Il primo tempo si svolge in sostanziale equilibrio, il risultato non si sblocca fino al 45’ minuto. Parma pericoloso con Gervinho, Cornelius e Gagliolo. Vicina al gol la Roma con Fazio. Eppure, il match non regala grandissime emozioni. Nel secondo tempo, invece, la gara cambia. I giallorossi colpiscono il legno con una punizione di Kolarov, ma è il Parma a far male. E ci riesce con un ex Lazio. Al minuto 68’ Gagliolo serve Sprocati, che stoppa e insacca il pallone con il sinistro. Esplode il Tardini, i padroni di casa passano in vantaggio. La Roma prova a spingere per recuperare il risultato. Pericolosi Zaniolo e Under con conclusioni velenose. Ma non c’è modo di espugnare la difesa dei gialloblù. Proprio sullo scadere, addirittura arriva il 2 a 0. Hernani recupera un pallone a centrocampo e serve Cornelius: non sbaglia l'attaccante, che punisce la Roma con un tiro potente. Termina 2 a 0 il match. La Roma arresta la sua corsa, rimanendo appaiata con l'Atalanta a quota 22.

