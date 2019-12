Serie A, tutto troppo facile per l'Inter: poker al Genoa, Thiago Motta trema

Thiago Motta trema, e forse è troppo tardi. Il Genoa (penultimo in classifica) perde male, malissimo contro un Inter in stato di grazia ma aiutata dall'atteggiamento remissivo dei rossoblu. Le barricate liguri reggono per mezz'ora, poi si sfaldano sotto i colpi di Lukaku: l'ex United prima segna l'1-0 al 31' (colpo di testa su grande assist di Candreva, ndr), poi fa da sponda al raddoppio di Gagliardini neanche un giro d'orologio più tardi. A quel punto è solo Inter che gestisce la restante ora in infradito, rischiando solo in un paio d'occasioni gestite con troppa superficialità. Nella ripresa c'è spazio per il primo gol in Serie A di Esposito - su rigore -, e per una prodezza di Lukaku che sigla 4-0 e doppietta personale al 71'. L'Inter raggiunge la Juventus al primo posto, con la Lazio a -6 (e una partita in meno), chiudendo nel migliore dei modi il proprio 2019. Momento agli antipodi, di umore e di classifica, per il Genoa. Come riporta Sky Sport, Thiago Motta è ormai alla porta. Preziosi è pronto al secondo esonero dopo quello di Andreazzoli: al posto dell'italo-brasiliano dovrebbe arrivare l'ex Cagliari Diego Lopez.

