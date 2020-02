Serie A, un'ottima Udinese non basta: l'Inter passa alla Dacia Arena

Udinese - Inter è la partita che chiude questa domenica di Serie A. I nerazzurri devono rispondere alla vittoria della Lazio, ma è l'Udinese a partire con maggiore aggressività. Nella prima frazione di gara non si susseguono grandi emozioni, le due compagini si affrontano a viso aperto. Meglio gli uomini di Gotti, sempre insidiosi nelle ripartenze. Termina comunque a reti inviolate il primo tempo, il secondo prosegue sulla stessa falsa riga: tanti errori per l'Inter, più tenace l'Udinese. Gli sforzi non ripagano i padroni di casa, perché la squadra di Conte trova il gol del vantaggio con Lukaku: controllo in area del belga, che poi batte Musso con il sinistro. Passano una manciata di minuti e l'Inter fa 2 a 0 con un rigore guadagnato da Sanchez: raddoppia Lukaku calciando dagli 11 metri. L'Inter controlla fino alla fine il risultato, nonostante un Udinese costantemente arrembante, che al triplice fischio recita 2 a 0. I nerazzurri ottengono tre punti e salgono a quota 51, due lunghezze sopra la Lazio. Che però, mercoledì, giocherà il recupero con il Verona e potrà tentare il sorpasso.

