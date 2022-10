Serie A, vince ancora il Napoli: terzo ko di fila per il Toro

Sesta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League per il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri battono il Torino, terz ko di fila per i granata, imponendosi per 3-1. Succede tutto nel primo tempo: doppietta di Anguissa in 12 minuti e rete di Kvaratskhelia per il 3-0. Sul finale della prima frazione di gioco i padroni di casa abbassano la guardia e il Torino ne approfitta segnando con Sanabria.

Nella ripresa però non c'è margine per la squadra di Juric per riaprire la gara. Azzurri primi in classifica a quota 20 punti.