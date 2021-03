Serie A - Vincono Milan e Crotone, pareggio last minute tra Fiorentina e Parma

Pomeriggio di Serie A ricco di gol per le squadre che sono scese in campo alle 15:00. Il Crotone di Cosmi torna alla vittoria, la prima da quando il tecnico siede sulla panchina dei calabresi, nello scontro salvezza contro il Torino. I padroni di casa passano in vantaggio con la rete di Nwankwo su calcio di rigore. Allo scadere del primo tempo i granata trovano il pareggio con Mandragora ma nella ripresa è ancora Nwankwo a riportare avanti i suoi. Il Crotone segna anche il terzo gol firmato Reca. A niente serve la rete di Sanabria che accorcia le distanze perché allo scadere arriva il 4-2 firmato Ounas. Pareggio invece tra Fiorentina e Parma: i viola aprono le marcature con Martinez Quarta ma la squadra di D'Aversa risponde con Kucka su calcio di rigore. Nuovo vantaggio viola firmato Milinkovic e nuovo pareggio dei crociati con Kurtic. Gli ospiti con Mihaila segnano il 2-3 ma nel finale è l'autogol di Iacoponi a fissare il punteggio sul 3-3.



Vittoria senza troppa sofferenza per il Milan contro il Verona di Juric: rossoneri che tornano alla vittoria grazie alle reti di Krunic e Dalot. La squadra di Pioli mantiene il secondo posto (56 punti) a tre lunghezze dall'Inter che scenderà in campo domani.