Coppa Italia, Juve in finale in attesa di conoscere la sua avversaria tra Atalanta e Napoli

La Juventus è la prima finalista di Coppa Italia, i bianconeri grazie al pareggio per 0-0 di ieri contro l'Inter hanno passato il turno in virtù della vittoria per 2-1 dell'andata. Questa sera ci sarà il secondo atto che vedrà protagoniste Atalanta e Napoli. Le squadre di Gasperini e Gattuso si giocheranno il tutto per tutto questa sera: l'andata è infatti terminata a reti inviolate. Il match è in programma alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo.

