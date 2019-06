Lazio, Tare su Milinkovic: "PSG? Nessuna offerta, sono solo voci"

Una voce insistente, negli ultimi giorni, secondo la quale il Paris Saint-Germain e la Lazio avrebbero trovato un accordo per il trasferimento di Sergej Milinkovic Savic in questa finestra di calciomercato. Un rumor a proposito del quale Igli Tare è stato interpellato da Le Parisien: "Non c'è nulla da dire, perché non c'è discussione. Non ne so nulla. Non abbiamo alcuna necessità di venderlo. Queste sono solo voci messe in giro dai giornali. Non so il suo prezzo, non ne ho idea. Non posso parlare di qualcosa che non sia concreto o reale. Queste sono solo storie. Se è arrivata un'offerta del PSG? No". Secca smentita, dunque. Per il momento, il direttore sportivo biancoceleste allontana le indiscrezioni.

Pubblicato il 26-6 alle 19.48