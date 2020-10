Milinkovic: "Non riesco a credere di aver segnato i primi gol con la Serbia"

Sergej Milinkovic decide Norvegia - Serbia, semifinale dei playoff per la qualificazione a Euro 2020. Il centrocampista della Lazio è entrato all'80' e con una doppietta (il secondo gol nei supplementari) ha regalato alla sua nazionale la finale contro la Scozia. Milinkovic ha così commentato nel post: "Torniamo in Serbia felici e soddisfatti. Non riesco ancora a credere di aver segnato il primo gol in nazionale e poi il secondo in una partita importante come questa. Siamo tutti contenti, ma sappiamo che non è ancora finita e che ci aspetta una partita ancora più decisiva". Sul secondo gol da posizione defilata: "Certo che volevo tirare, era una buona opportunità per segnare. Penso che ogni giocatore avrebbe fatto lo stesso se fosse stato al mio posto". Sull'inizio dalla panchina: "Questa era la tattica dell'allenatore, ha deciso di farmi partire dalla panchina. Alla fine tutto è andato come doveva andare. Torniamo a Belgrado felici e soddisfatti".

pubblicato il 9/10 alle 7.45