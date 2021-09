RIVIVI LA DIRETTA - Lazio-Roma: 3-2, Milinkovic - Pedro - Felipe, il derby è nostro!

SECONDO TEMPO - Premere F5 per aggiornare

Marcatori: 10' Milinkovic (L), 19' Pedro (L), 41' Ibanez (R), 63' Felipe Anderson (L), 69' Veretout (R)

95' - LA LAZIO VINCE IL DERBY!!!!!! TUTTI SOTTO LA NORD!

94' - Roma in pressione. Lancio lungo per Abraham sballato, palla fuori.

91' - Palla di Milinkovic per Akpa Akpro che però dal dischetto del rigore cicca la sfera

90' - 5 minuti di recupero.

90' - Esce Immobile entra Muriqi

87' - Reina blocca un pericoloso pallone vagante sulla linea di porta

86' - Ammoniti Cataldi e Veretout che vengono a contatto a gioco fermo

84' - Reina esce su Abraham, la palla rimbalza in aria pericolosamente, Akpa Akpro spazza

83' - Doppia occasione per Immobile che in 50 secondi prima calcia al lato una bella palla di Milinkovic, poi non arriva su un bel cross di Pedro

82' - Nella Roma escono Vina e Karsdorp, entrano Zalewski e Smalling

81' - Tiro a giro di Shomurodov, ancora grande parata di Reina

80' - La Lazio prova a congelare qualche minuto il ritmo partita con il giro palla

78' - Numero di Felipe Anderson in slalom, palla per Immobile, bolide ma centrale, Rui Patricio in angolo

77' - Esce Zaniolo, entra Carles Perez

74' - Solito colpo di testa di Ibanez sul primo palo, palla alta

73' - Zaniolo col destro lascia partire un missile, Reina risponde con una parata pazzesca

71' - Mkhitaryan col mancino prova a beffare Reina sul primo palo, palla sull'esterno della rete

69' - Gol della Roma. 3-2. Rigore inesistente.

67' - Calcio di rigore della Roma per fallo di Acerbi su Zaniolo

66' - Esce Luis Alberto, entra Akpa Akpro

64' - Cambio immediato nella Lazio. Esce El Shaaraway entra Shomurodov

63' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA LAZIO!!!!! Palla straordinaria di Luis Alberto per Immobile, che rientra sul destro, scarta Rui Patricio, serve Felipe Anderson che a porta vuota è infallibile! 3-1!!!!!! FELIPE ANDERSON!

61' - Cambio in regia. Esce Leiva, entra Cataldi. Ammonito intanto Mourinho.

60' - La Lazio scambia bene ai 20 metri con Pedro-Immobile, destro di Ciro, palla ampiamente fuori. Peccato, ottimo stop di Ciro.

58' - El Shaarawy rientra sul destro, tiro-cross, spazza Acerbi. Squadre stanche

57' - Marusic bravissimo a chiudere sul passaggio per Abraham scattato in verticale. Si ripete 40 secondi dopo su Zaniolo

55' - Lazio in difficoltà sui calci piazzati. Ibanez di testa fuori di poco. Di testa tranne Milinkovic veramente dura.

54' - La Roma continua ad aggredire, Milinkovic spazza l'area in angolo e riprende i compagni

51' - Cross pericoloso di Zaniolo da angolo, Mancini non riesce a stoppare il pallone sul secondo palo

50' - Giro palla della Roma, alla fine cross di Vina per Zaniolo, Hysaj di nuca in angolo

49' - Cross di Luis Alberto, spizza Milinkovic per Immobile, sinistro al volo fuori di poco!

48' - Felipe Anderson punta Vina, lo salta e viene atterrato. Ammonito il terzino della Roma

47' - Ancora Roma in attacco, Acerbi ferma Zaniolo al limite dell'area

46' - Progressione di Zaniolo, lo ferma Pedro con un numero di magia

46' - Si riparte, nessun cambio

PRIMO TEMPO

47' - Fine primo tempo. 2-1. Appuntamento fra 15 minuti.

46' - Un minuto di recupero che si conclude con il giallo a Cristante che evita la ripartenza di Leiva

44' - Fallo da dietro di Zaniolo su Felipe Anderson. Era da giallo.

43' - La Roma continua ad attaccare, cross di Abraham, Luiz Felipe in angolo

41' - 2-1. Gol della Roma. Ibanez dagli sviluppi dell'angolo svetta e incrocia sull'angolo opposto.

41 '- Occasione per Mkhitaryan, velo di Abraham, salva Acerbi deviando in angolo

39' - Cross di Felipe Anderson per Acerbi che dopo 80 metri di campo non arriva per un soffio

38' - Tiro debole di El Shaarawy dai 16 metri, contenuto, blocca Reina

37' - Immobile resiste al contrasto con Mancini ma da due passi non riesce ad allargare il destro concludendo sull'esterno della rete! Che peccato!

36' - Lancio lungo per Immobile che stoppa bene, interviene Mancini e ferma Ciro

35' - Tiro di El Shaaraway dai 20 metri, scivola Luiz Felipe e rinvia il pallone

34' - Rischio totale di Vina che dà il pallone a Milinkovic, il serbo non riesce a stoppare la sfera a pochi metri da Rui Patricio

33' - Gioco fermo per una leggera manata di Mancini su Acerbi. Intanto Mourinho ancora arrabbiato per il 2-0 convinto fosse fallo su Zaniolo

31' - Buona ripartenza della Lazio, Felipe Anderson però perde malamente il pallone in un 2 contro 2 buono

30' - La Roma ha preso ritmo e prova a reagire. Palla dentro pericolosa di Vina, bravo Luiz Felipe a mettere in angolo

28' - Buona imbucata di Luis Alberto per Pedro, sventolato un fuorigioco molto dubbio

27' - Colpo di testa di Zaniolo che finisce sul palo, poi sul piede di Reina che è reattivo a fermare il pallone sulla linea!

26' - Scarico di Abraham su Veretout, missile del centrocampista della Roma, miracolo di Reina!

24' - Felipe Anderson prova a entrare in area dopo un tunnel su Vina, Ibanez lo ferma, sulla ripartenza giallo per Leiva che ferma con un calcione Mkhitaryan

22' - Lazio ancora pericolosa in contropiede! Ibanez spazza senza guardare per evitare l'arrivo di Immobile alle sue spalle

19' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA LAZIO!!!! PEDROOOOOO! IL GOL DELL'EX! PEDRO LA BUTTA DENTRO CON UN DESTRO AL VOLO RASOTERRA SU PASSAGGIO DI IMMOBILE E FA MALE! 2-0!

18' - Reina esce ed abbranca un pallone vacante. Bene la Lazio in questi primi 18 minuti. La Roma al momento si affida alle sgroppate di Zaniolo

17' - Ancora Felipe Anderson cerca la palla in verticale, questa volta per Immobile anticipato da Rui Patricio

15' - Roma pericolosissima su un angolo regalato dalla Lazio. Cristante anticipa tutti sul primo palo, spizzata alta

13' - Lazio ancora in avanti, la squadra biancoceleste cerca di sfruttare il momento. Cross di Luis Alberto però che trova Ibanez a spazzare

11' - GOOOOOOOOOOOOOOL DELLA LAZIO!!! MILINKOVIC ECCEZIONALE ANTICIPA RUI PATRICIO!!!! IL SERBO PERDE QUASI CONOSCENZA NELL'IMPATTO CON RUI PATRICIO CHE ALLARGA TROPPO IL BRACCIO E VIENE AMMONITO! QUELLO CHE CONTA PERO' E' L'EUROGOL DI TESTA DI SERGEJ! ALLA 200ESIMA IN SERIE A LA RETE CHE CAMBIA IL DERBY SU LANCIO DI FELIPE ANDERSON!

9' - Roma che prova a far girare il pallone, ma è troppo lenta nei movimenti. Alla fine lancio di El Shaarawy per Zaniolo completamente sbilenco

7' - Ora è la Lazio che prova a schiacciare la Roma. Tanti tocchi di prima. Ibanez con una spallata evita che Immobile s'involi verso la porta

5' - Asse verticale Luis Alberto - Immobile, Ciro si allunga troppo la sfera fra i centrali, esce Rui Patricio

4' - Roma in attacco, momento di indecisione nella difesa biancoceleste, Acerbi spazza bene

2' - La Roma cerca di innescare Karsdorp, esce bene Reina

1' - Subito lancio lungo per Milinkovic che stoppa bene alle spalle di Ibanez. Fischiato fallo. Un fallo dubbio.

1' - Calcio d'inizio per la Lazio che attaccherà da Nord verso Sud

0' - Squadra in campo, tutto pronto per il calcio d'inizio del derby

Ricordiamo le formazioni ufficiali:

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Lazzari, Radu, Akpa Akpro, Basic, Escalante, Cataldi, Raul Moro, Romero, Muriqi.

All. Sarri.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

A disp.: Fuzato, Boer, Smalling, Reynolds, Calafiori, Villar, Diawara, Darboe, Carles Perez, Shomurodov, Borja Mayoral.

All. Mourinho

Benvenuti alla diretta live del derby Lazio-Roma. Fischio d'inizio programmato alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico. Scorrendo la news troverete tutti gli aggiornamenti di giornata e, a partire dalle 18.00, la diretta scritta della partita. Non mancate.

