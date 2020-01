Calciomercato Lazio, Adekanye resta. L'ag.: "Non si muove. Giroud? Non cambia..."

Nessuna ipotesi di cessione per Bobby Adekanye. Questo quanto arriva dal suo entourage che ha chiuso ancora una volta all’ipotesi Salernitana. L’attaccante olandese rimarrà a Formello, a dispetto di voci rilanciate anche in queste ore, pronto a dare il suo contributo. La conferma arriva dal suo agente J.Minguella che ai microfoni de lalaziosiamonoi.it dichiara: “Adekanye resta a Roma per questa stagione. Giroud? Non so se il francese arriverà, ma il suo acquisto non cambierebbe le cose. Adekanye è un giocatore diverso, di prospettiva, quindi rimane alla Lazio”. Una chiusura netta. Bobby vuole rimanere alla Lazio e provare a giocarsi le sue chance. Adekanye ha la fiducia della Lazio, dello stesso Inzaghi che ne sta gestendo la crescita per evitare che il classe '99 possa bruciarsi. Tutti remano nella stessa direzione, per Adekanye il futuro è ancora a tinte biancocelesti.

Pubblicato il 30/01 alle ore 14:45