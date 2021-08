Calciomercato Lazio, Correa che intreccio tra Everton e Inter: la situazione

L’Inter ci riprova. O meglio, chiede a Correa e al suo entourage di aspettare, di prendere tempo, di non dare semaforo verde all’Everton. Marotta ha parlato con Alessandro Lucci, agente del Tucu, gli ha spiegato che Thuram è un’opportunità di mercato, ha costi inferiori rispetto all’argentino che però è richiesto da Inzaghi e allora l’ad interista vuole fare un altro tentativo per accontentare il tecnico piacentino. L’Inter vuole capire se Lotito può abbassare le pretese e accontentarsi di 30 milioni di euro comprensivi di bonus. Oltre l’Inter, al momento, non va. A meno di colpi di scena che comunque nel mercato non vanno mai esclusi. Quella che l’Inter può offrire è una cifra inferiore rispetto a quella che mette sul piatto l’Everton che alla Lazio ha proposto 35-36 milioni di euro e a Correa un contratto da quasi 5 milioni a stagione. Il Tucu, però, vuole l’Inter e a oggi pomeriggio non aveva ancora aperto ai Toffees che non aspetteranno in eterno. Benitez è un estimatore di Correa e lo vorrebbe a Goodison Park, ma per ora il giocatore non ha ancora dato l’ok, sedotto dalle sirene nerazzurre. L’Inter gioca su due tavoli, è testa a testa tra Thuram (più economico) e Correa (preferito da Inzaghi). La Lazio ha già dato il suo ok all’Everton, fosse per il club la trattativa sarebbe già conclusa. Ma per ora Correa aspetta ancora un rilancio dell'Inter con cui ha l'intesa per un quinquennale da 4 milioni a stagione.

Pubblicato il 20/08 alle 19.55