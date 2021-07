Calciomercato Lazio, nuovo nome per l'esterno d'attacco: i dettagli

La Lazio continua a lavorare per completare il proprio calciomercato. Al momento la priorità è quella di sbloccare l'indice di liquidità, per poi poter affondare sugli obiettivi individuati. Come riportato da Alfredo Pedullà è spuntato un nome nuovo per l'esterno d'attacco: si tratta di Josip Brekalo, classe '98 del Wolfsburg. Il croato, destro di piede ma che può giocare su entrambe le fasce (perfetto per la posizione di ala nel 4-3-3), ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è in uscita dal club tedesco, che potrebbe accettare anche un prestito con obbligo di riscatto. Questo dettaglio è molto importante per quanto riguarda l'indice di liquidità, non a caso i biancocelesti stanno cercando di prendere con la stessa formula Julian Brandt dal Borussia Dortmund, che rimane l'obiettivo principale. Tra le alternative a Brandt o come altra freccia da aggiungere all'arco di Sarri avanza Brekalo, che due stagioni fa è stato a un passo dalla Sampdoria e che la scorsa estate è stato a lungo seguito dal Milan. Chissà che non sia la volta buona per l'approdo in Serie A.

Pubblicato il 26/07