Calciomercato Lazio, Whittaker nel mirino: ecco il nome nuovo per l'attacco

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un nome nuovo, un altro profilo dall'Inghilterra. Si tratta di Morgan Whittaker, talentuoso esterno per Plymouth, squadra della Championship, seconda divisione inglese. Classe 2001, la Lazio l'ha messo nel mirino dopo il primo tentativo (fallito) per Clarke del Sunderland. Il club biancoceleste sta impostando la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligatorio in caso di determinate condizioni soddisfatte. L'offerta sarebbe di 10 milioni di euro, gli inglesi al momento ne chiedono circa 18: un'intesa potrebbe essere trovata a metà strada. Whittaker, Clarke (resiste nella lista degli obiettivi), più altri due profili ancora top-secret. La Lazio lavora su più tavoli, ma tutte le piste sembrano portare in Inghilterra.

Pubblicato il 29/01