Colasanto (Ag. Fifa): "Castellanos? Futuro più da titolare che da riserva. Ecco perché"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito alla vittoria della Lazio di misura sulla Fiorentina, la nostra redazione ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Filippo Colasanto, procuratore sportivo e intermediario di mercato.

Il tuo giudizio complessivo sulla Lazio, da inizio stagione sin qui?

“A me la Lazio sembra una squadra che, se azzecca la serata giusta e riesce ad applicare a perfezione tutti i dettami di Sarri, è pressoché imbattibile”.

In merito alla vittoria contro la Fiorentina, molti hanno storto il naso per quanto è riguardato la proposta di gioco…

“Invece secondo me Sarri l’ha preparata nella maniera giusta. Ha vinto meritatamente, coprendosi tatticamente da un’ottima Fiorentina, che ha davanti un Beltran in uno stato di forma incredibile”.

Conosci molto bene Castellanos: quali sviluppi futuri ne prevedi nella Lazio?

“Da quello che mi si riferisce, ottimi. Lo seguo da tempo, per me non è una scoperta. Oltre a essere un ottimo centravanti, dispone anche di buonissime doti da rifinitore. Futuro più da titolare che da riserva, a mio avviso”.

Le note maggiormente negative, circoscrivendo il tutto al match con la Fiorentina?

“Mi sarei aspettato qualcosa di più da Luis Alberto. Mi è parso un po’ sottotono”.

A quali obiettivi può puntare la Lazio?

“Secondo me ai primi quattro posti. Occorre soltanto trovare maggiore continuità. Per me, a gennaio, la Lazio farà qualcosa sul mercato, proprio per trovare quella compattezza necessaria al fine di rimanere in pianta stabile nelle prime quattro”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.