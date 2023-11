Federico Moccia: "La Lazio attuale? Imprevedibile! Io un sarriano convinto". E sul derby...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In merito all’imminente Derby della Capitale, abbiamo intervistato in esclusiva Federico Moccia, attore e tifosissimo della Lazio. Ecco le sue parole.

Cominciamo con il derby con la “D” maiuscola per eccellenza di Federico Moccia…

“Quello in cui vincemmo 3-2, con gol iniziale di Milinkovic su cross di Felipe Anderson. Era il settembre del 2021. Lì secondo me c’è tutta la bellezza del cross dell’ex Porto, tra l’altro uno dei miei preferiti del nostro organico. Mi emozionò tantissimo l’atmosfera dello stadio e come maturò il successo”.

Cosa prospetta invece da quello imminente?

“Un derby come quello del 2021 che ho citato. Aperto e combattuto. C’è grande rivalità sportiva. Entrambe le squadre hanno fame, voglia di vincere. Spero di emozionarmi ancora!”.

Il tuo giudizio rispetto al rendimento della Lazio attuale?

“Tutto si racchiude in una sola parola: imprevedibilità. Non sai mai, letteralmente, che cosa doverti aspettare. Mi piace il fatto che la Lazio si disponga in maniera differente a seconda del suo avversario: dà l’idea di una squadra dinamica, in evoluzione…”.

Che, tuttavia, a volte finisce per perdere punti…

“È questione di mentalità. Se la Lazio affronta sempre le partite concentrata al massimo, sei sicuro che la prestazione sarà encomiabile”.

Dalle sue parole si deduce che è un “sarriano” convinto…

“Assolutamente. Io sono molto soddisfatto di come sta lavorando Sarri e della sua proposta di gioco. Anzi: mi auguro che la società lo supporti ancora di più! La Lazio è impegnata su tre competizioni, a gennaio mi aspetto un mercato di conseguenza. Che cosa intendo? Zaccagni, per esempio, è un giocatore importantissimo. Non averlo, in determinate partite chiave, potrebbe pesare. Per cui venga fornita all’allenatore più possibilità di scelte e maggiore varietà”.

