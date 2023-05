Lazio, la Champions e poi il futuro: Lotito vede Sarri, sul tavolo (anche) il destino di Tare...

Il presidente vuole la Champions, è obiettivo necessario per la crescita della società. Poi l'incontro con l'allenatore per delineare il futuro...

La Champions League come obiettivo fondamentale, inderogabile. Lotito è stato chiaro, non vuole prendere in considerazione che la Lazio possa fallire l’accesso alla competizione più importante. Decisivo perché permetterebbe alla società di incassare cifre importanti e dare continuità al progetto tecnico iniziato due anni fa con Maurizio Sarri. Se Champions dovesse essere, come si augurano tutti a Formello, poi dovrà per forza di cose andare in scena un incontro tra allenatore e presidente per delineare il futuro. Sul tavolo anche il futuro di Tare: Sarri non darà aut aut, non è nelle sue prerogative e competenze, non dirà: “o me o lui”, ma metterà in chiaro che tra i due l’incompatibilità è ormai acclarata. L’allenatore vorrebbe con sé un dirigente che possa supportarlo, che con lui condivida la visione tecnica, che agisca in sintonia con lo staff tecnico. Non risulta alcuna tensione con Angelo Fabiani, anzi tra i due il rapporto è ottimo.

PROMESSE - Sarri chiederà, insomma, che vengano mantenute le promesse, che la linea societaria di crescita continui, assecondando le sue richieste e la sua idea di calcio e che quindi anche sul mercato si seguano le sue linee guida. Giocatori pronti, capaci di adattarsi in breve tempo, senza periodi d’ambientamento eterni, magari italiani o che comunque abbiano una certa esperienza nel nostro campionato. L’allenatore, insomma, vorrebbe che Lotito - che l’aveva rassicurato a parole tempo fa - possa confermare quel ruolo “alla Ferguson” che gli aveva promesso, con Fabiani che potrebbe ricoprire il ruolo di direttore organizzativo, una sorta di mix tra direttore sportivo e direttore generale. Si ragiona anche sull'idea di un club manager, una figura alla Peruzzi per intenderci, che possa aiutare il tecnico nella gestione del gruppo e nei rapporti con la società.

ATTUALE DS - Tare per adesso non ha ricevuto offerte di rinnovo, è in scadenza al 30 giugno, il suo futuro è nebuloso, non ha offerte sul tavolo: la Juve pare orientata ad affondare per Giuntoli, il Napoli dovrebbe andare su Accardi (oggi all'Empoli), l'alternativa è la promozione di Maurizio Micheli attuale capo scout azzurro. A quel punto a Tare rimarrebbero solo eventuali soluzioni estere. Tutto, però, è nelle mani di Lotito, sarà lui a decidere, a sciogliere le riserve in un senso o nell’altro. Certo è che Sarri metterà in chiaro le sua visione della Lazio di domani, senza chiedere la testa del direttore sportivo, ma facendo capire che le idee di uno e dell’altro proprio non combaciano. Prima la Champions, però. Obiettivo che Lotito vuole a tutti i costi.

