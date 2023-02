Lazio - Sampdoria, Luis Alberto: "Ho cambiato il mio modo di giocare per i compagni..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tre punti preziosi per la Lazio in un gara insidiosa fino all'ultimo. Al termine della gara, il man of the match Luis Alberto è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Loro sono una squadra fisica, mettono in campo tanta intensità. Non meritano di stare lì. Non siamo stati al livello delle ultime prestazioni, dovevamo dare qualcosa di più e poi serviva la fortuna di fare questo gol.

ATTEGGIAMENTO - "Da quando siamo tornati a dicembre abbiamo un altro atteggiamento. Anche se perdiamo o non vinciamo la squadra c'è. E poi neanche la miglior squadra vince sempre. Oggi era importante vincere e anche se non abbiamo giocato benissimo abbiamo vinto. Prima questo ci mancava, se non giocavamo bene avevamo difficoltà".

"UN NUOVO LUIS ALBERTO?" - "Ho sempre giocato tanto, in questo momento sto bene fisicamente e si vede. Questo piace al mister e al grupoo ed è per questo che mi fanno giocare, se no stavo in panchina. Ho cambiato il mio modo di giocare, sono meno libero, gioco per far girare la squadra, devo aver più equilibro e aiutare anche in fase difensiva. E' quello che mi chiedono e devo fare così".

Il Mago ha parlato anche a Dazn: "L’esultanza era preparata per la gente di Cadice nell’ultima diretta Twitch. Era per loro. L’occhio perché è periodo di Carnevale. Partita? Non abbiamo fatto una buona prova tecnica. Non abbiamo giocato veloce. La squadra era un po’ lenta, dobbiamo andare un po’ più veloce e far girare più il pallone. Dicevo questo ai miei compagni. Poi urlo per via della tensione della partita. Cosa è cambiato in questi mesi? Mi sono messo a disposizione della squadra. Ho cambiato un po’ il mio gioco. Gioco un po’ meno libero e faccio più fase difensiva per il collettivo".

Lo spagnolo al termine della gara è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: "Oggi era importante vincere vista la gara difficile. Per me la Sampdoria ha giocato bene e non merita la classifica che ha. Per tanti anni mi hanno detto che non sapevo calciare da fuori area, e invece negli ultimi tempi mi riesce spesso. Ci si deve provare sempre e stare sul pezzo, io gioco sempre per la squadra. Oggi la squadra è stata un po’ più lenta del normale, l’ho detto anche io ai compagni sia in campo che nello spogliatoio. Non si può sempre giocare bene, prima queste gare non si vincevano e oggi sì. Esultanza? Un’ esultanza che avevo promesso alla gente di Cadice. Ho imparato a non ascoltare nessuno. La gara è stata difficile e va bene vincere così. Il mister mi vede bene per quello mi fa giocare”.

NAPOLI - “Sfidiamo una delle tre squadre che gioca\ meglio in Europa, sono in stato di grazia, giocano un bellissimo calcio. Sarà una gara difficilissima ma sappiamo come affrontarla”.

Pubblicato il 27/02