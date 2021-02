Lazio - Sampdoria, Milinkovic: "A volte bisogna soffrire. Non vediamo l'ora di giocare con il Bayern"

Al termine della vittoria della Lazio contro la Sampdoria è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il centrocampista biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic: "Abbiamo sofferto un po' nel secondo tempo, non dovevamo farlo ma abbiamo giocato contro una squadra forte e qualche partita va portata a casa anche così. Siamo entrati in partita senza pensare al Bayern a cui penseremo da domani, nel secondo tempo è stato più difficile ma l'importante è aver portato a casa i tre punti. Bayern? Arriviamo motivati, abbiamo fatto una grande cosa dopo tanti anni e tutti i giocatori non vedono l'ora che arrivi martedì per fare una grande partita contro una grande squadra".

Scritto il 20/02/2021