MOVIOLA - Sampdoria - Lazio, ordinaria amministrazione per Orsato

Serata storta per la Lazio. A Genova la Sampdoria vince 3-0 e ora la Lazio avrà a disposizione tre giorni per resettare tutto in vista della sfida al Borussia Dortmund in Champions League. Dal punto di vista arbitrale la partita non fa segnalare nessun episodio controverso. Ordinaria amministrazione per Orsato, che chiama in causa il Var Massa soltanto in occasione del 3-0 di Damsgaard. Di seguito i momenti più importanti.

PRIMO TEMPO

12' - Il primo ammonito è Parolo che interviene in ritardo su Jankto.

31' - Caicedo si presenta davanti ad Audero che lo ferma: tutto inutile, segnalato il fuorigioco del biancoceleste.

43' - Giallo per Ramirez che ha protestato a più riprese con Orsato.

44' - Ammonito Caicedo per un calcione a Ramirez.

SECONDO TEMPO

51' - Leiva in percussione in area di rigore, leggera manata di Tonelli e il brasiliano finisce a terra. Orsato non fischia il rigore e giustamente non ammonisce Leiva, come invece richiesto da Audero e Tonelli.

62' - Thorsby trattiene Correa, Orsato fischia ma non estrae un giallo che poteva starci.

64' - Ammonito Thorsby per un fallo di mano che interrompe un'azione pericolosa della Lazio.

75' - In occasione del gol del 3-0 della Sampdoria l'azione parte con una posizione dubbia di Quagliarella, ma il Var conferma la posizione regolare.

