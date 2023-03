RIVIVI DIRETTA - AZ Alkmaar - Lazio 2-1: non c'è il ribaltone, finisce l'avventura in Conference

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

UEFA Conference League | Ritorno ottavi di finale

Giovedì 16 marzo 2023, ore 21:00

AZ Stadion, Alkmaar (NL)

AZ ALKMAAR - LAZIO 2-1 (21' Anderson, 28' Karlsson, 62' Pavlidis)

AZ ALKMAAR (4-3-3): Ryan; Sugawara, Goes (850 Beukema), Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard (85' Lahdo), Pavlidis, Karlsson (van Brederode).

A disp.: Verhulst, Owusu-Oduro, Yusuf Barasi, Vanheusden, Buurmeester, de Jong, M. de Wit, Meerdink.

All.: Pascal Jansen

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli (58' Casale), Pellegrini (69' Lazzari); Milinkovic (58' Luis Alberto), Vecino, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni (58' Pedro).

A disp.: Maximiano, Magro, Patric, Floriani M., Cataldi, Marcos Antonio, Bertini, Romero.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Matej Jug (SVN); Assistenti: Matej Žunič (SVN) - Manuel Vidali (SVN); IV uomo: Asmir Sagrković (SVN); V.A.R.: Rade Obrenovič (SVN); A.V.A.R.: Nejc Kajtazovic (SVN)

Ammoniti: 2' Kerkez (A), 42' Vecino (L)

SECONDO TEMPO

90'+3' Triplice fischio dell'arbitro: finisce il match.

90'+3' Provedel provvidenziale su Beukema.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 93'.

87' Luka Romero lotta contro Kertez e si conquista il calcio di punizione.

85' Qualche cambio anche per l'AZ: esce Goes per Beukema; esce Odgaard per Lahdo; esce Karlsson per van Brederode.

84' Luis Alberto verticalizza per Pedro, ma il passaggio è troppo lontano: Sugawara anticipa lo spagnolo.

83' Calcio di punizione Lazio: il tiro di Luis Alberto è tagliato verso la porta, si perde sull'esterno della rete.

80' Lo spagnolo dalla bandierina: Clasie e Odgaard "puliscono" l'area di rigore.

80' Luis Alberto serve bene Pedro, che prova la conclusione sul palo lontano. C'è la deviazione avversaria, sarà angolo per la Lazio.

79' Risposta provvidenziale di Provedel all'ennesima conclusione di Odgaard!

78' Altro cambio per Sarri: esce Felipe Anderson, che consegna a Luis Alberto la fascia da capitano, entra Luka Romero.

75' È un AZ che pare essere in superiorità numerica. Reijnders conclude in porta, la palla colpisce il palo.

73' Basic viene fermato nel momento decisivo, poco prima di servire Cancellieri per l'assist vincente. Il croato finisce a terra, l'arbitro non fischia fallo.

72' Mijnans "strappa" il pallone a Felipe Anderson e fa ripartire i suoi.

69' Altro cambio per Sarri: esce Pellegrini, entra Lazzari.

67' Odgaard crossa magistralmente in area dove trova un compagno di squadra che prova l'eurogol, senza riuscirci. Ma è comunque un AZ sempre pericoloso e che soprattutto non s'accontenta del 2-1.

64' Sugawara mette una palla insidiosissima all'interno dell'area di rigore, Pavlidis prova addirittura il tacco che non gli riesce. Il risultato rimane fermo sul 2-1.

62' Arriva il vantaggio dell'AZ: tutto troppo facile per Pavlidis che conclude praticamente indisturbato, mettendo la palla alle spalle di Provedel.

61' Bella palla di Pellegrini all'indirizzo di Felipe Anderson, che spinge Goes: l'arbitro interrompe l'azione e dà la palla al portiere.

58' Triplo cambio in casa Lazio: esce Milinkovic per far posto a Luis Alberto. E poi ancora Pedro per Zaccagni, infine Casale per Romagnoli.

56' Brivido Lazio: Reijnders scheggia il palo con la sua conclusione!

54' Milinkovic dà il là a un contropiede potenzialmente pericoloso. L'arbitro sembra lasciar correre, ma poi fischiia fallo del serbo su Clasie.

52' Pellegrini va alla conclusione potente dalla lunghissima distanza, Ryan mette la palla in corner!

51' Alla fine va Basic, ma il cross è veramente basso e viene agilmente allontanato dalla retroguardia olandese.

50' Zaccagni finisce a terra dopo l'attacco di Sugawara. La Lazio ottiene un buon calcio di punzione: Basic e Zaccagni pronti a battere.

49' Felipe Anderson recupera, finisce a terra, Zaccagni arriva in soccorso ma alla fine è lui a mettere la pall in out. Riparte l'AZ.

47' Pellegrini ferma Odgaard sulla corsa, l'arbitro opta per il calcio di punizione in favore dell'AZ.

45' Fischia l'arbitro, inizia il secondo tempo della gara.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo.

45'+1' Sulla stessa azione, Provedel provvidenziale su Klarsson!

45'+1' Pavlidis dalla lunga distanza: Provedel allunga in calcio d'angolo. Brivido per la Lazio!

45' Comunicato in questo momento l'extra-time, si giocherà per un altro minuto.

42' Pestone di Vecino ai danni Mijnans e cartellino giallo estratto nei confronti dell'uruguaiano.

41' Pellegrini chiama in causa Cancellieri: quest'ultimo prova a mettere una buona palla in area per Zaccagni, Sugawara lo anticipa.

40' AZ ancora pericoloso con Reijnders: la sua conclusione si perde di poco al lato della porta di Provedel.

39' Zaccagni crossa per Milinkovic, ma la palla è troppo lunga e fuori portata per la conclusione del serbo.

38' Mijnans conclude da posizione defilata, sembra che Provedel allunghi la traiettoria della palla, allontanando il pericolo. Al contrario, per l'arbitro non c'è tocco: si riparte dal portiere biancoceleste.

35' Pellegrini interviene in scivolata su Sugawara, evita anche il calcio d'angolo. Sarà rimessa dal fondo, palla a Provedel.

33' Cancellieri con troppa foga. L'ex Verona va dritto sull'uomo, intervenendo su Karlsson e facendo fallo. Punizione AZ.

31' Basic serve Pellegrini sulla corsa, Sugawara interviene in scivolata ma la Lazio rimane in possesso palla.

30' Felipe Anderson penetra in area, fa una serie di finte, Hatzidiakos fa muro, poi chiama in causa Kerkez.

28' Pareggio dell'AZ: Karlsson dalla distanza mette la palla lì dove Provedel non può arrivare.

24' Cross di Karlsson in area, Provedel impreciso, Pellegrini se la trova a portata di mano e la allontana.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Felipe Anderson. Romagnoli dalla lunga distanza per Zaccagni, che chiama in causa il brasiliano. Stop e conclusione tra le gambe di Ryan!

20' Odgaard si rende autore di un doppio fallo, prima su Pellegrini poi su Zaccagni. Calcio di punizione per la Lazio: lancio tagliato all'indirizzo di Felipe Anderson, che però non riesce a concludere.

18' AZ è un passo dal gol del vantaggio, con Pavlidis che va al colpo di testa dopo aver anticipato Marusic. La palla si perde di poco al lato della porta.

17' Sugawara interviene in scivolata su Zaccagni, riparte l'AZ. Poi è lo stesso numero 20 della Lazio a far fallo e a far ripartire gli avversari.

15' Pavlidis cerca il dialogo corto con Odgaard, la Lazio può recuperare. Poi lancio di Milinkovic troppo lungo per Cancellieri.

11' Kerkez subisce fallo, Karlsson va al cross: Gila interviene e mette la palla in out. Pronto ancora Kerkez ad occuparsi della rimessa laterale.

10' Sbaglia il tocco Mijnans, Cancellieri recupera ma poi non si intende con Felipe Anderson, riparte ancora Mijnans.

6' Marusic duella con Karlsson, ed è quest'ultimo ad avere la peggio, colpito nella zona lombare. L'arbitro lascia giocare, ma alla fine il montenegrino mette la palla in out.

5' L'AZ si rende immediatamente pericoloso con Karlsson che mette una palla insidiosa al centro dell'area, la difesa della Lazio interviene e allontana. Gli avversari rimangono in possesso, ma senza avvicinarsi a Provedel.

3' Va Zaccagni, Felipe Anderson viene anticipato da Kerkez e la palla allontanata.

2' Fallo da parte di Kerkez, che ferma Cancellieri sul primo dribbling. L'arbitro estrae immediatamente il cartellino giallo nei confronti dell'ungherese.

1' Fischia l'arbitro: inizia il match!

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di AZ Alkmaar - Lazio, gara di ritorno degli ottavi di Conference League. Dopo il risultato dell'andata - 1-2 all'Olimpico - la squadra di Sarri è chiamata a ribaltare la situazione per proseguire la sua esperienza nella competizione. Servono due gol di vantaggio per passare il turno, il successo di misura per portare il discorso ai supplementari. Impresa non da poco, soprattutto perché la sfida contro gli olandesi arriva a tre giorni dal derby della Capitale, in programma domenica 19 marzo. Fischio d'inizio alle 21.00.

