RIVIVI DIRETTA - Lazio, Guendouzi: "Abbiamo un super coach, in Europa andremo..."

Alla vigilia del match contro il Nizza, valido per la seconda giornata di Europa League, oltre al tecnico Baroni anche Matteo Guendouzi ha preso parola in conferenza stampa per parlare della sfida contro i francesi. Segui la diretta scritta.

Ti aspettavi un ambientamento così veloce di Tavares? Quando sarà pronto Gigot?

"Sono due giocatori molto importanti, ho giocato con loro più di una stagione. Sapevo che Nuno fosse uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, ha già servito 4 assist in questo campionato. Samuel tornerà presto, ci farà sicuramente bene la sua esperienza e il suo vigore".

Sentite la responsabilità di dover arrivare fino in fondo in Europa?

"Possiamo andare lontano, è una competizione difficile, sono arrivato anche in finale. Abbiamo un’ottima squadra e se diamo retta al mister possiamo arrivare lontano".

Sul Nizza…

"È una squadra molto forte difensivamente, hanno giocatori molto bravi. Sarà una sfida molto difficile per noi. Conosco molto bene l’allenatore, chiede molta intensità. Ha fatto bene al Lens, dovremo soprattutto concentrarci soprattutto sul nostro lavoro".

Da ex Marsiglia per te sarà un derby nel derby?

"Un match speciale per un francese che gioca all’estero. Adesso però gioco nella Lazio e penso solo al bene di questa squadra".

Più forti dello scorso anno?

"È una squadra completamente diversa. È cambiato anche l’allenatore e la filosofia di squadra. Quindi è impossibile fare paragoni con la stagione passata. Giudicheremo alla fine in base ai risultati. Sono convinto che possiamo fare una buona stagione anche perché abbiamo un super coach".

Diventare un punto fermo della Lazio e della Nazionale?

"Per me l’importante è restare al mio posto, so quello che posso fare per questa squadra. Poi abbiamo già tanti capitani, non c’è nessuno che è al di sopra degli altri. Per me la cosa importante è fare bene con la squadra di club, poi per la Nazionale vedremo…".

Segnare più gol: è questo il tuo obiettivo per diventare ancora più importante a livello internazionale?

"Capita spesso di essere decisivo negli ultimi 30 metri, ci sto lavorando. La cosa importante è che gli attaccanti facciano gol, comunque l’allenatore mi chiede altre cose quindi il mio primo obiettivo è un altro".

Pubblicato il 02/10