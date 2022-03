S.S. Lazio Plogging, il presidente Astuto: "Vi spiego lo sport che unisce corsa ed ecologia" | ESCLUSIVA

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

La Società Sportiva Lazio è la Polisportiva più grande e antica in Europa. Una delle sezioni più giovani è la S.S. Lazio Plogging. Questa disciplina, che unisce corsa ed ecologia, è nata in Svezia nel 2016 da Erik Ahlstrom, prendendo piede in tutta Europa. Nel 2021 in Italia si è tenuto il primo Campionato del Mondo di Plogging, in cui sono stati raccolti circa 800kg di rifiuti. Mauro Astuto, presidente della sezione biancoceleste, è intervenuto ai nostri microfoni in esclusiva per parlarci della disciplina e delle iniziative svolte insieme alla Fondazione S.S. Lazio 1900.

Ci spieghi meglio cos'è il Plogging.

"Partiamo dal termine, che è una fusione di due parole. "Plocka", verbo svedese che vuol dire "raccogliere", e jogging ovvero la corsa. Questo neologismo sta a indicare lo sport che fonde una semplice corsa leggera e la raccolta di rifiuti (nella maggior parte dei casi plastica e/o vetro che si trovano molto spesso all'interno degli spazi pubblici). La disciplina è stata fondata nel 2016 da un corridore svedese con la vocazione per l'ambiente che si chiama Erik Ahlstrom".

Come nasce l'unione con la grande famiglia biancoceleste?

"Io sono un tifoso laziale e ambientalista, membro di Legambiente e WWF. Durante la pandemia mi sono reso conto, andando a correre e camminare, della sporcizia che rovina la città. Io sono del quartiere Colli Portuensi e ho pensato di unire un gruppo di amici, conoscenti e parenti per raccogliere i rifiuti facendo attività fisica attraverso delle pinze o direttamente con dei guanti. In passato ho fatto parte della Lazio Calcio Gaelico e così ho conosciuto il Presidente Buccioni. Gli ho proposto il progetto ed è stato accettato: da agosto 2021 abbiamo ufficializzato con altri soci fondatori la nascita e burocraticamente da dicembre siamo iscritti alla Polisportiva. A cadenza mensile pratichiamo per le strade della città".

In questi mesi avete partecipato, insieme alla Fondazione S.S. Lazio 1900, alla riqualifica di Piazza della Libertà. Quant'è importante preservare i luoghi storici e non della Capitale?

"E' fondamentale. Per la pulizia dell'area verde di Piazza della Libertà abbiamo ricevuto il testimone dalla Lazio Atletica Leggera. Noi abbiamo continuato il lavoro svolto da loro negli anni, intraprendendo la collaborazione e rendendoci disponibili per fare da traino. Insieme a noi hanno partecipato anche altre sezioni, aiutandoci attivamente".

Oltre che dell'ecosistema, vi siete occupati anche delle persone meno fortunate. Che esperienza è stata andare al confine tra Polonia e Ucraina per consegnare i beni di prima necessità raccolti?

"Non mi sono occupato personalmente dell'iniziativa, è stata veicolata dalla Fondazione. Noi abbiamo dato il nostro supporto emotivo e materiale raccogliendo i beni di prima necessità. Ieri il pulmino è arrivato in Polonia e i beni sono stati distribuiti ai profughi ucraini. Seppur indirettamente, abbiamo sostenuto la causa".

Ci saranno nuove iniziative nel breve periodo?

"Da oggi è ufficiale che il 2 aprile saremo in Piazza della Libertà con la Fondazione per pulire la parte verde e le strade limitrofe. Organizzeremo una piccola corsa per riqualificare la piazza stessa. L'iniziativa si chiama 'Roma cura Roma' ed è patrocinata dal Comune di Roma. Inoltre il 10 aprile saremo nella Pineta di Castel Fusano, a Ostia".

Cosa deve fare chi vuole unirsi a voi?

"Basta contattarci telefonicamente, via mail o tramite le nostre pagine social, Facebook e Instagram e dare il consenso per partecipare ai prossimi eventi. Provvederemo noi, dal punto di vista burocratico, ad iscrivere i tesserati alla Federazione a cui facciamo riferimento che p l'AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport)".

