EURORIVALI - Vince ancora il Galatasaray: battuto di misura il Konyaspor

Vittoria con l'Inter già alle spalle. La Lazio di mister Sarri nella giornata di domani inizierà a preparare il match di Europa League contro il Marsiglia in programma giovedì 21 ottobre all'Olimpico alle 18:45. I biancocelesti vogliono dare continuità dopo la vittoria contro la Lokomotiv Mosca. In campo oggi anche l'altra avversaria del girone, con cui la Lazio ha perso nella gara di esordio, il Galatasaray che ha battuto di misura il Konyaspor grazie alla rete segnata da Mostafa Mohamed al 4 minuto. In questo momento la squadra allenata da Fatih Terim si trova al quinto posto in classifica con 17 punti conquistati in 9 gare.

Lazio - Inter, Milinkovic firma il tris: l'esultanza di Akpa Akpro è virale! - VIDEO

Lazio - Inter, l'orgoglio di Pedro: "Fiero di questa squadra". Poi indica la via... - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE