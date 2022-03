Lazio - Venezia nel segno di Wilson. L'omaggio di Lotito e lo striscione della Nord - F&V

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è pronta a sfidare il Venezia nel monday match di Serie A. Oltre ai punti in palio, al risultato e all'obiettivo Europa per i biancocelesti, la sfida sarà comunque da ricordare e ha regalato a coloro che sono presenti all'Olimpico un pre-partita ricco di emozione. Ciro Immobile indosserà la fascia che fu di Pino Wilson, ma prima del fischio d'inizio dell'arbitro, sono state tante le iniziate organizzate per rendere omaggio allo storico capitano della Lazio nella stagione scudettata del 1973/74. Prima è stato proiettato un video che ha ripercorso alcuni dei momenti più importanti vissuti da Wilson con la maglia della Lazio. Poi, il presidente Lotito, in compagnia di Giorgio Sandri, ha incontrato la famiglia ell'ex calciatore, consegnandogli una targa. Presenti tanti compagni di Pino: Oddi, Piscedda, Petrelli, per fare qualche nome. La risposta della Nord è stata puntuale: "C'è solo un capitano". Prima del fischio d'inizio i giocatori di entrambe le squadre si sono raccolte a centrocampo per osservare un minuto di silenzio. In Nord esposto lo striscione con la frase: "Sempre a testa alta: in campo e nella vita. Nel trionfo e nella polvere: ciao capitano!".

