Lazio, verso il derby: le condizioni di Luis Alberto e Correa

La febbre derby scorre già a fiumi. Archiviato l'impegno di Coppa Italia contro il Napoli, la Lazio punta la Roma. Ieri c'è stato il primo allenamento verso la stracittadina e le notizie non sono state positivissime. Se sul fronte Luis Alberto la situazione è fluida, verrà gestito ma non corre rischi per domenica, è Correa che ha lasciato più di qualche preoccupazione. Il Tucu ha fatto il riscaldamento, poi ha interrotto l'allenamento dopo pochi minuti con lo sguardo imbronciato. La paura è che non abbia ancora recuperato a pieno dal forte affaticamento al polpaccio accusato a Brescia. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei però, nella tabella di marcia era previsto che l'argentino svolgesse meno di mezzo allenamento. Sia lui che Luis Alberto devono evitare qualsiasi tipo di rischio, per arrivare al derby senza ricadute e mettersi a disposizione di Inzaghi. Già oggi, nel pomeriggio, la seduta di Formello sarà un altro piccolo banco di prova per testare eventuali progressi. Il tempo c'è, mancano ancora tre giorni, Inzaghi contro la Roma vuole tutte le frecce nel proprio arco.

