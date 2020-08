UFFICIALE - Serie A, c'è la decisione della Lega: si riparte il 19 settembre

AGGIORNAMENTO ORE 20:15 - La Serie A 2020/21 partirà ufficialmente il 19 settembre 2020. È questa la data scelta dalla Lega Serie A al termine del Consiglio di Lega riunitosi oggi. Slitta quindi di una settimana l'inizio del prossimo campionato rispetto alla prima data ipotizzata del 12 settembre. La stagione si concluderà il 23 maggio, mentre la sosta natalizia sarà più corta, con le squadre che scenderanno in campo anche il 2 e 3 gennaio.

C'è ancora incertezza per quanto riguarda la data di inizio della Serie A 2020-21. Inizialmente si è stabilito il 12 settembre, ma ormai è praticamente certo lo slittamento di una o due settimane, come hanno fatto capire nei giorni scorsi le parole di alcuni presidenti e dello stesso numero uno della Lega Paolo Dal Pino. Nel pomeriggio di oggi a tal proposito è stato convocato per la serata un consiglio di Lega per un'indicazione definitiva. La data finale che indicherà la Lega dovrà poi essere approvata per essere ufficiale dal consiglio federale fissato per la giornata di domani.

Pubblicato il 3/8