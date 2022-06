Calciomercato - Acerbi, il Milan ha altri obiettivi. Romagnoli vuole la Lazio

Il numero 33 laziale è deciso a cambiare aria, ma su di lui pende ancora un contratto fino al 2025. Alessio ha rifiutato l'offerta del Fulham

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Quella del reparto arretrato continua ad essere una delle questioni che preoccupa più Maurizio Sarri in vista della partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore tra soli 6 giorni. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, il Milan ha una lista di obiettivi, tra i quali anche Acerbi, ma non è quindi il solo nome per la difesa rossonera. Al momento rimane solo un'alternativa, ma è necessario ricordare che il classe '88 ha un contratto che lo lega ai colori biancocelesti fino al 2025. Intanto Romagnoli ha rifiutato l'offerta del Fulham, che gli aveva promesso 4 milioni d'ingaggio. Alessio vuole la Lazio, la trattativa è aperta da mesi e lasciarselo scappare significherebbe non prendere in considerazione le richieste di Sarri.