Calciomercato Lazio | Attacco spento? Lotito pensa ancora a Greenwood

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - L’attacco fa cilecca, ormai è una costante. Pure a Verona un solo gol segnato e la costante sensazione di un’estrema difficoltà a creare occasioni pulite. La Lazio ha una media di un gol segnato a partita, nelle ultime dieci gare tra campionato e coppe ha realizzato solo nove centri, di cui tre su rigore. Cosa fare? Se lo chiedono a Formello, staff tecnico e dirigenza. Il mercato può venire in aiuto, manca sempre meno alla sessione invernale. La Lazio per ora non sta uscendo allo scoperto, ufficialmente il club vuole piazzare i giocatori in esubero come Basic e Kamenovic e ascolterà eventuali offerte per altri elementi qualora fossero molto convenienti. Ma non è escluso che si possa operare in entrata, soprattutto in attacco. S’è parlato di Lorenzo Insigne che vorrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza in MLS. Ma l’ex Napoli guadagna oltre 11 milioni annui, dovrebbe abbassare notevolmente le pretese d’ingaggio e il Toronto o liberarlo a zero o cederlo in prestito collaborando in gran parte al pagamento dello stipendio del Magnifico. Pista complicata, insomma. È stato proposto e valutato Santiago Pierotti del Colon, ma è un giocatore con pochi gol in canna, solo tre in 36 presenze stagionali con il club argentino, non risolverebbe i mali della Lazio.

PALLINO - Ma occhio ai ritorni di fiamma, a Lotito non ha ancora digerito il non arrivo di Mason Greenwood sul gong del mercato estivo. La Lazio l’aveva praticamente preso, sono mancati i tempi tecnici per concludere l’affare. L’inglese s’è poi accasato al Getafe dove, dopo un inizio difficile, sta crescendo di partita in partita con quattro gol e tre assist in 13 presenze. Il talento del 2001 è enorme, impossibile discuterlo, può giocare da esterno e anche da attaccante puro. Greenwood rimane un pallino di Lotito, non è da escludere che il presidente possa fare un tentativo a gennaio per convincere il Manchester United, proprietario del cartellino, a interrompere il prestito al Getafe e girarlo alla Lazio, magari fissando anche un diritto od obbligo di riscatto vicino ai 15 milioni. Greenwood è in scadenza 2025 e i Red Devils, dalla prossima estate, vorrebbero monetizzare la cessione del giocatore. È un’opzione complicata perché il Getafe non vorrebbe assolutamente privarsi dell’inglese e anzi vorrebbe acquistarlo definitivamente in estate. Ma la Lazio ha diverse carte da giocare, tra cui anche il ritorno in Champions League, competizione che Greenwood non gioca da due anni esatti.

