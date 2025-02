Calciomercato Lazio | Basic, oggi nuovi contatti con il Sassuolo: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Ultime ore di calciomercato, poi il gong finale che concluderà questa lunga e intensa sessione di gennaio. La Lazio in entrata si è mossa, ha piazzato i colpi Belahyane e Provstgaard e ora guarda alle potenziali uscite. Oltre alla situazione Tchaouna, i biancocelesti sono in trattativa anche per la cessione di Toma Basic. Il centrocampista croato piaceva alla Cremonese, disposta a pagare la totalità dell'ingaggio, ma la destinazione non era gradita al calciatore che, invece, ha avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi al Sassuolo. Il club emiliano si è fatto avanti negli scorsi giorni, ha sondato la pista e messo sul piatto un'offerta di prestito che per il momento, però, non ha convinto la Lazio. Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, i neroverdi non sarebbero disposti a riconoscere tutto lo stipendio del classe 1996, motivo per cui da Formello non è ancora arrivato il via libera. Nella giornata di oggi, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sono previsti ulteriori contatti nel tentativo di trovare un punto di incontro. Una soluzione che possa permettere a Toma Basic di tornare in campo dopo mesi di assenza dal terreno di gioco.