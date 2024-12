Calciomercato Lazio | Caccia a un centrocampista: tutti i nomi nel mirino

RASSEGNA STAMPA - Il mercato della Lazio gira attorno a Gaetano Castrovilli. Va chiarito il suo futuro, allora si capirà che tipo di giocatore si potrà acquistare. Under 22 o un over, questo è il dilemma. In caso di permanenza si andrà con un giovane, in caso di addio invece la scelta è libera. Nelle prossime settimane arriverà la decisione definitiva, come riportato da Il Corriere dello Sport.

Il diesse Fabiani sta osservando soprattutto il mercato europeo. È stato proposto Tahirovic dell'Ajax, ma non interessa. In Francia piace da tempo Valentin Atangana, classe 2003 del Reims. È un mediano, in scadenza nel 2027: la sua valutazione è poco inferiore ai 10 milioni. Poi c'è Ismael Koné, classe 2002 del Marsiglia con cui sta trovando poco spazio. Costa intorno ai 12 milioni. L'idea è quella di acquistare un calciatore che possa anche sostituire Vecino in caso di partenza in estate, una sorta di un mediano-mezzala adattabile nel 4-2-3-1 e nel 4-3-3.

In Italia invece la società biancoceleste tiene d'occhio Reda Belahyane del Verona (20 anni). Ci sono stati contatti diretti a inizio mese, si sono già fatti avanti altri club come Napoli, Milan e Inter. Il presidente Setti lo valuta circa 10 milioni di euro come base. Tra i baby in Serie A c'è sempre Jacopo Fazzini, uno dei gioielli dell'Empoli per cui Corsi spara circa 20 milioni di euro. Attenzione anche a Cesare Casadei (21 anni), fuori dai piani dal Chelsea e sempre più vicino al Monza.