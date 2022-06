Calciomercato Lazio, Caputo o Cabral: la società riflette sul vice Immobile

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è alla ricerca di un vice Immobile. La società è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo anche se le priorità in questo momento sono rappresentate dalla difesa e dalla porta. Per questo, ad oggi, le piste sondate sono due: Cabral da un lato e Caputo dall'altro. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Cabral, arrivato nell'ultimo giorno di mercato invernale, non è stato riscattato entro i termini previsti e su di lui c'è l'interesse del Marsiglia oltre che del Besiktas. Lotito e Tare però non vorrebbero spendere più di 5 milioni per il calciatore che con la maglia biancoceleste ha avuto l'unico squillo nell'ultima gara di campionato contro il Verona siglando un gol e fornendo un assist a Felipe Anderson.

Caputo è sicuramente un profilo più concreto dal punto di vista realizzativo, va in doppia cifra da quattro stagioni consecutive, ma rappresenta un investimento a fondo perduto visto che ad agosto compirà 35 anni. La Sampdoria dopo 12 mesi in prestito l'ha riscattato dal Sassuolo per circa 2.5 milioni di euro e la stessa cifra ha offerto la Lazio per il suo cartellino.

Non sono da escludere anche ulteriori piste considerando che Muriqi tornerà a Formello, ma è fuori dal progetto, e che la Lazio ha bisogno di un giocatore affidabile per sostituire Ciro nel momento del bisogno.