Calciomercato Lazio | Cataldi e un futuro da scrivere: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Danilo Cataldi è diventato un rebus. Da punto fermo della squadra e vice capitano, il numero 32 si aspettava di ereditare la fascia da Immobile. La scelta societaria di darla a Zaccagni non ha fatto piacere al centrocampista che contro l'Hansa Rostock ha lasciato la fascia a Patric. Una situazione che andrà risolta anche perché il giocatore a Roma e alla Lazio sta benissimo e non sa di essere finito sul mercaro. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il centrocampista è stato messo sul mercato (offerto al Torino e al Cagliari) senza essere nemmeno avvertito, poi gli è stata slegata la fascia al braccio, ora attende un chiarimento. Anche perché ha tre anni di contratto, è un prodotto del vivaio (l'unico della lista dei 25 per il campionato) e non ha intenzione di muoversi da Formello a meno che non venga costretto. Il suo futuro è da scrivere e la speranza è che le problematiche vengano risolte in tempi brevi per evitare ulteriori.