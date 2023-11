Calciomercato Lazio | Colpani nel mirino: nell'affare può finire...

Anche i biancocelesti sarebbero sulle tracce del centrocampista del Monza, assoluta rivelazione con sei reti in 12 giornate...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è ancora alla ricerca della quadra offensiva. Se la difesa è stata calibrata nelle ultime settimane, manca ancora qualcosa davanti dove i 13 gol in 12 giornate sono troppo pochi per una squadra come quella biancoceleste. L'addio di Milinkovic ha tolto qualcosa anche perché Kamada non riesce a giocare con Luis Alberto nel 4-3-3. Attenzione al giapponese che potrebbe salutare a giugno o addirittura a gennaio. La Lazio si starebbe guardando attorno.

Secondo l'edizione odierna de Il Messaggero, ci sarebbero anche i capitolini sulle tracce di Andrea Colpani. La rivelazione del Monza, convocato per la prima volta da Spalletti in azzurro, è già a quota 6 reti in 12 giornate. Su di lui ci sono Inter, Milan e Roma, ma i rapporti tra Galliani e Lotito potrebbero favorire l'affare. La valutazione di Colpani, però, è di circa 20-25 milioni che servirebbero per sbaragliare la concorrenza delle big su questo gioiello. Nell'operazione potrebbe finire Basic per abbassare il conguaglio, ma si tratta sempre di un investimento importante. Inoltre bisognerebbe capire la convivenza con Luis Alberto che potrebbe essere difficile anche per il calciatore del Monza.

Bisogna trovare soluzioni con gli uomini a disposizione anche perché eventuali arrivi davanti sono legati soprattutto al futuro di Immobile e Pedro. I due sembrano orientati a restare e comunque a non muoversi a gennaio. A giugno se ne riparlerà. Mikautadze, Savinho o Insigne restano quindi ipotesi remote così come Wieffer che garantirebbe centimetri e intensità sulla linea mediana, ma non risolverebbe il problema del gol.