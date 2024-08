Calciomercato Lazio | Da Hysaj a Cataldi: la situazione uscite

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Focus sulle uscite in casa Lazio. Per mettere dentro qualche altro tassello c'è bisogno di vendere anche e soprattutto per motivi di lista. Per mettere dentro un over 22 deve uscirne un altro. Alla porta c’è Hysaj, ma è difficile che parta.. Il suo contratto scade nel 2026 e pesa 5,6 milioni netti. Il terzino è disposto a valutare offerte anche triennali per spalmare la cifra senza però perdere ciò che gli spetta. Difficile pensare che arrivino.

Da valutare sempre Cataldi, deluso dopo la scelta sulla fascia da capitano. La società aspetta offerte, qualche club di Serie A potrebbe sondare il terreno. Come riporta il Corriere dello Sport, occhio anche a Vecino. E' in scadenza nel 2025 ed è l’ultima occasione fare plusvalenza. Andrà trovata una sistemazione poi ai vari Cancellieri, Basic, Akpa-Akpro, Fares e André Anderson.