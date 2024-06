Calciomercato Lazio | Dia intriga Fabiani: c'è un patto tra Salernitana e agenti

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Colpo di scena, non una novità sul fronte mercato per la Lazio. In attesa dell'arrivo di Tchaouna, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per formalizzare il tutto, sul fronte offensivo rispunta Dia. Il senegalese era stato il primo nome valutato da Fabiani per aggiungere un centravanti a Immobile e Castellanos, ma Dia vacillava, aspettava la Premier con la questione legale con la Salernitana che pesava non poco. Come riporta il Corriere dello Sport, i manager dell'attaccante e il club granata hanno avviato il disgelo, c’è la volontà di cederlo in prestito con obbligo di riscatto: formula gradita a Formello.

In questo scenario, la Lazio resta alla finestra, seppur abbia lavorato su più tavoli (Noslin, Bazdar), il direttore sportivo Fabiani non ha mai mollato la presa su Dia. In questo senso, i dubbi del giocatore sarebbero svaniti, con la decisione che adesso passa tutta tra le mani di Lotito e Fabiani. Il senegalese era stato riscattato a 12 milioni, la valutazione sarebbe di 14-15 milioni. In questo momento, Dia e Noslin appaiono pronti e utilizzabili in altri ruoli per la loro duttilità: il senegalese anche come sottopunta, Noslin come ala. Il disgelo tra agenti e club apre a soluzioni in Italia e all’estero: la Lazio dovrà tornare in pole a partire da subito se non vorrà farsi scappare quest'occasione.