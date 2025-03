Calciomercato Lazio | Difesa da ristrutturare: piace un terzino del Parma

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - In estate la difesa subirà diversi ritocchi, al centro e sugli esterni. Sul mercato tutti o quasi, chi per offerte inevitabili in arrivo (vedi Gila e Tavares) e chi per scelta e in questo senso sono tanti gli elementi in bilico: da Gigot a Lazzari, passando per Patric e Marusic, per finire a Pellegrini e Hysaj. Se non è rivoluzione, insomma, poco ci manca. Il reparto va svecchiato, servono nuovi innesti, si cercano nuovi profili. In questo senso occhio a Enrico Delprato, classe ’99, capitano del Parma, è un terzino destro, all’occorrenza si sa muovere anche da centrale.

VIA VAI - Si sta imponendo in questa stagione, è una delle note liete del Parma. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, Delprato ha trovato continuità in Emilia, fino a diventare capitano della squadra ora di Chivu. In questa stagione ha messo insieme 25 presenze e 4 gol in campionato. Delprato è uno dei profili che la Lazio tiene d’occhio, del resto in quella zona di campo nessuno dei giocatori attualmente in rosa è certo di rimanere. Il rinnovo di Marusic non è ancora stato siglato, la situazione è in stand-by, le parti si aggiorneranno per capire il da farsi, la Lazio ha comunque in mano un’opzione per prolungare di un anno l’accordo attuale in scadenza a giugno. Lazzari e Hysaj sono sul mercato, se dovessero arrivare offerte verrebbero prese in considerazione.

VALUTAZIONE - Traffico insomma, perché dovessero uscire un paio di elementi, allora un innesto sarebbe inevitabile. Delprato piace, viene valutato circa 8-10 milioni, il suo ingaggio al momento è inferiore al milione di euro e con il Parma è in ballo anche il riscatto di Matteo Cancellieri (gli emiliani hanno un’opzione di riscatto a circa 9 milioni), una questione che potrebbe avvantaggiare la Lazio nella corsa al terzino destro.

Pubblicato il 28/03 alle 13:30