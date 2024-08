Calciomercato Lazio | Due colpi in entrata: avanza Cherki, Isaksen può partire

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato in entrata della Lazio non è finito qui. Baroni e i tifosi si aspettano altri colpi da qui a fine agosto. Serve però prima qualche uscita per questioni di lista. Non è così certa la permanenza di Isaksen. Il danese, arrivato lo scorso anno per 12 milioni, può partire in caso di offerta adeguata. Anche Hysaj è sul mercato.

Sull'esterno avanza sempre di più il nome di Cherki, in uscita dal Lione. E' un classe 2003 e viene valutato circa 15/20 milioni di euro. Due uscite lascerebbero spazio a due posti in entrata sulla lista, a meno che la dirigenza non decida di puntare sugli under 22. Può arrivare anche un regista. Vecino, Rovella e Guendouzi sono considerati tutti e tre interni di centrocampo da Baroni. C'è solo Cataldi nel ruolo di playmaker. Castrovilli e Dele-Bashiru come alternative sulla trequarti per il 4-2-3-1. Dall’Argentina è rimbalzato il nome di Cristian Medina, classe 2002, centrocampista del Boca Juniors. Attenzione anche al nome di Alexsander, centrocampista del Fluminense rilanciato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.

Nei piani biancocelesti resta anche l'opzione centravanti, con Noslin che in questo caso si sposterebbe sull'esterno. Come riporta Il Corriere dello Sport, Dia non è uscito completamente di scena. I dubbi riguardano la continuità e il ruolo: è più attaccante del 14 olandese ma anche lui non è un 9 vero. Simeone pista difficile ma, se non dovesse finire all’Atalanta, può essere tenuto in considerazione a fine mercato. Monitorato ormai da mesi anche Fotis Ioannidis del Panathinaikos. Il nome caldo in queste ultime ore resta quello di Cherki del Lione. Le alternative per la fascia sono praticamente tutti classe 2005: Vitor Roque (Barcellona), Fernandez-Pardo (Gent), Antonio Nusa (Bruges), Wesley (Corinthians), Assane Diao (Betis).