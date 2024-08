Calciomercato Lazio | Lione, parla il ds: "Cherki andrà via. All'estero..."

Rayan Cherki lascerà il Lione. È quanto ha confessato il direttore sportivo del club David Friio in un'intervista a Le Progrès. Su di lui c'è l'interesse della Lazio, del PSG e del Lipsia. Il Borussia Dortmund ormai è fuori dalla corsa al francese. Ecco le parole del dirigente: "Cherki? Abbiamo parlato con lui all'inizio dell'estate e stiamo cercando di trovare una soluzione. Sicuramente andrà via. Non so cosa sia meglio. All'estero o al PSG? Penso che debba essere una situazione vantaggiosa per tutti. È un figlio del club, ha dato molto da quando si è formato qui, ma ci sono momenti della carriera in cui bisogna guardare altrove. Il club che lo prenderà ne trarrà tutti i benefici".