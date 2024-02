Calciomercato Lazio | Felipe verso la Juve: in bilico un altro titolare

RASSEGNA STAMPA - A preoccupare in casa Lazio, oltre alla fase offensiva e alla prestazione di Bergamo, è la situazione rinnovi. Il futuro di Felipe Anderson sembra ormai segnato. Come riporta Il Messaggero, il brasiliano sempre più verso il sì alla Juventus che lo corteggia da mesi. Lotito non se ne vuole privare e ha messo sul piatto altri quattro anni a 3 milioni di euro con bonus facili per arrivare a 3,5. L'offerta dei bianconeri di 4 milioni più commissioni sta facendo la differenza specialmente per la sorella del giocatore, in attesa dell'incontro, che rischia di essere l'ultimo e definitivo, con Giuntoli.

Da monitorare c'è anche la situazione legata a Mattia Zaccagni. La richiesta del giocatore dopo la super stagione scorsa era un adeguamento oltre i 3 milioni, mentre il club non ha mai superato i 3, bonus compresi. Il tira e molla è durato un anno e il calciatore con il suo agente è ancora in attesa della chiamata del presidente. L'entourage riflette già su nuovi scenari a fine stagione, le richieste non mancheranno. A gennaio ci aveva provato già la Fiorentina.