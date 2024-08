Calciomercato Lazio | Il Girona torna su Castellanos? Fabiani: "Servono 50 milioni"

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Castellanos non si muove, a meno di offerte monstre. Questa la linea della Lazio per il calciomercato estivo. L'operazione Dovbyk alla Roma poterà nelle casse del Girona circa 38 milioni di euro che gli spagnoli sono pronti a investire sul mercato in vista della prossima Champions League. Resta l'ombra di un possibile ritorno, ma Fabiani ha le idee chiare.

Sulle colonne de Il Messaggero, il diesse biancoceleste tuona: "Non lo cediamo nemmeno a 25, Lotito ha già detto che non è in vendita e io sono d'accordo perché ci puntiamo. Devono presentarsi con 50 milioni", scherzando ovviamente. Il Taty resta un punto fermo della nuova Lazio di Baroni ma di fronte a proposte irrinunciabili potrebbero cambiare le carte in tavola. Un eventuale addio dell'argentino riaprirebbe le piste che portano a Vitor Roque del Barcellona e a loannidis del Panathinaikos.