Calciomercato Lazio | James Rodriguez: la richiesta del colombiano

RASSEGNA STAMPA - Un sogno, una suggestione, un'opportunità. James Rodriguez è stato nuovamente accostato alla Lazio ora che è tornato sul mercato dopo essersi svincolato dal San Paolo e aver disputato una Copa America superba con 6 assist e un gol. Sul calciatore la concorrenza è alta e anche la carta d'identità ha il suo peso ma il punto su cui sta ragionando la società è quello economico. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, infatti, il colombiano chiede almeno un biennale da 3,5 milioni l'anno più bonus a cui poi vanno aggiunte le commissioni. La Lazio per ora rimane alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi.