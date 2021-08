Calciomercato Lazio, l'agente di Rossi annuncia: "Rinnovo fino al 2024, ora troveremo una squadra"

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI CALCIOMERCATO LAZIO - "Abbiamo rinnovato con la Lazio fino al 2024". Mario Mauri, agente di Alessandro Rossi, annuncia così ai nostri microfoni l'accordo trovato per prolungare il contratto dell'attaccante biancoceleste. Il precedente accordo era in scadenza nel 2022, ma la società capitolina crede molto nel centravanti ex Primavera. Il procuratore spiega: "Alessandro è un patrimonio della società. La Lazio crede fortemente in lui e noi abbiamo sposato in pieno il loro progetto. Il ragazzo ha 24 anni e vanta già esperienze importanti. Adesso cercheremo la soluzione migliore per tutti, è giovane e ha il futuro davanti a sé. La Lazio ci ha tenuto a sottolineare quanto consideri il giocatore e quanto lo ritenga importante per il futuro".

FUTURO - Raggiunto l'accordo si lavorerà per trovare una sistemazione in prestito che permetta a Rossi di giocare con regolarità visto che nella squadra di Sarri avrebbe la strada sbarrata da Immobile, Caicedo e Muriqi. Il procuratore non si sbilancia: "Nella Lazio la concorrenza è tanta con dei veri campioni davanti. Alessandro ha l'età dalla sua, ma è giusto cercare una squadra che possa dargli spazio nell'immediato. I prossimi giorni saranno decisivi per noi che decideremo la prossima avventura. Abbiamo richieste sia dalla Serie B che dalla Lega Pro, ma non mi piace fare proclami per rispetto delle squadre con cui stiamo parlando. Mi faccia sottolineare che qualsiasi scelta sarà concordata con la Lazio. Tutti insieme sceglieremo la soluzione migliore per Alessandro". Dopo la stagione tra le fila della Viterbese, il ragazzo è pronto per una nuova sfida con i biancocelesti che lo seguiranno a distanza senza mai perderlo di vista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.